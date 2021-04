Pressestimme: 'Westfalen-Blatt' zur K-Frage bei der CDU/CSU

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Westfalen-Blatt" zur K-Frage bei der CDU/CSU:

"Auch am Montag bestimmte CSU-Chef Markus Söder wieder den Spin in der Union, indem er - nach einer Woche des beinharten Machtkampfes - plötzlich versöhnliche Töne anschlug und dem CDU-Bundesvorstand die letzte Entscheidung in der K-Frage überließ. Unverkennbar: Da versuchte einer gegen alle Vorwürfe von Skrupellosigkeit und Egomanie anzuarbeiten. Das aber sollte keineswegs als neue Bescheidenheit des bayerischen Ministerpräsidenten interpretiert werden. Im Gegenteil. Söder und seine Truppen haben in den vergangenen sieben Tagen nur einfach alles getan, was in ihrer Macht steht. Mit Blick auf Armin Laschet und seine Kanzlerkandidatentauglichkeit sind die Zweifel in der CDU rasant gewachsen. Söders freilich unausgesprochene Formulierung dazu lautet: "Wollt Ihr immer noch mit dem antreten?"/yyzz/DP/he