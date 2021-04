Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Biotechnologie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Biotechnologie:

"Ohne die Förderung der Impfstoffentwicklung würde Deutschland bei der Finanzierung der Biotechnologie-Branche im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien und Frankreich weit hinten liegen. Schneidet die Förderung der Grundlagenforschung traditionell in Deutschland sehr gut und die der Start-up-Gründung noch ganz passabel ab, hapert es an der Unterstützung beim riskanten Weg zur konkreten Wirkstoffentwicklung. Viele Unternehmen stoßen bei den kostspieligen klinischen Studien auf eine Finanzierungslücke. Das ist besonders schmerzlich, da gerade in dieser Phase die entscheidende Wertentwicklung der jungen Firmen erfolgt."/al/DP/fba