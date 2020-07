Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Corona-Impfstoffen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Corona-Impfstoffen:

"Die große Bewährungsprobe steht noch bevor. Mögen die ersten Resultate klinischer Tests der Phasen eins und zwei etwa bei Biontech auch noch so gut sein - erst in der letzten Phase drei mit Zehntausenden Teilnehmern lässt sich ermitteln, ob die Impfstoffe tatsächlich vor einer Infektion schützen. Unklar ist zudem neuesten Studien zufolge, wie lange eine Impfung generell wirken kann und was sie unterm Strich bringt."