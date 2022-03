Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Corona-Lockerungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Corona-Lockerungen:

"Die ungeplante Durchseuchung, die wir seit Anfang des Jahres erleben, hat keine größeren Schäden angerichtet. Zugegeben: Nach wie vor sind zu viele Menschen ohne Impfschutz, unverständlicherweise auch in der Altersgruppe über 60, daher gibt es dort auch weiter Todesfälle, aber das ist - so schwer dies zu sagen fällt - dann eben ein Stück weit Eigenverantwortung. So, wie es vom 20. März an jedem überlassen ist, ob er ins Kino oder die Kneipe geht oder lieber nicht. Die allgemeine Impfpflicht, an der in Berlin weiter herumgedoktert wird, passt dazu nicht. Sie käme ohnehin viel zu spät, die Pläne sollten nicht zuletzt deswegen endlich aufgegeben werden."/ra/DP/he