Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu den Wirtschaftsweisen

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu den Wirtschaftsweisen

Natürlich darf sich die neue Bundesregierung nicht um den Abbau klimaschädlicher Subventionen drücken, muss Genehmigungsverfahren vereinfachen und über Abschreibungsmöglichkeiten Investitionsanreize setzen. So können finanzielle Spielräume geschaffen werden, um Investitionen in den Umbau zu einer klimafreundlichen und digitalen Wirtschaft zu stemmen. Berechtigt ist aber auch die Frage, ob das ausreicht. Es spricht einiges dafür, dass über eindeutig zweckgebundene Investitionsgesellschaften zusätzliche Mittel mobilisiert werden müssen. Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz sind keine schnell verpuffenden Konsumausgaben, sondern könnten langfristige Wirkung entfalten und für Wachstum sorgen./yyzz/DP/zb