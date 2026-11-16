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Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Facharztterminen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Facharztterminen:

"Die Drohung mit einem Parallelsystem von privat bezahlten Sprechstunden für Kassenleistungen ist inakzeptabel. Die Ärzte tragen damit den politischen Streit auf dem Rücken der Patienten aus, die in Geiselhaft genommen werden. Denkt man die Drohung der Kassenärzte weiter, würde eine Art Bezahlschranke für Facharzttermine errichtet, nachdem eine bestimmte Zahl von Behandlungen in der kassenärztlichen Sprechstunde erreicht würde. Das ist sozialpolitischer Sprengstoff, da die Spaltung in der Medizin damit drastisch verschärft würde."/DP/jha

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