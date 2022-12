Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Lufthansa/Boni

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Lufthansa/Boni:

"Das Topmanagement der Lufthansa soll nach einem Beschluss des Aufsichtsrats für die Corona-Krisenjahre 2021 und 2022 trotz milliardenschwerer Staatshilfen Bonuszahlungen erhalten. Die Argumentation der Lufthansa ist einfach: Die Staatshilfen seien zurückgezahlt worden und der Staat habe beim Verkauf seiner Anteile einen satten Gewinn erzielt. Die Boni würden frühestens vom Jahr 2025 an ausgezahlt und der Vorstand habe in der Krise auf Gehalt verzichtet. Damit steht der Vorstand allerdings nicht allein. In der Corona-Krise wurden tausende Arbeitsplätze abgebaut und tausende Beschäftigte in die Kurzarbeit geschickt. Später mussten die verbleibenden Mitarbeiter beim Hochfahren des Luftverkehrs unzählige Überstunden leisten und den Frust der Kunden aushalten. Von Sonderprämien für die normalen Beschäftigten ist aber keine Rede."/be/DP/he