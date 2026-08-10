DAX 26.334 +0,1%ESt50 6.534 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 26.712 +0,1%Bitcoin 55.915 -0,3%Euro 1,1551 -0,1%Öl 86,2 +3,2%Gold 4.335 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Niedrigwasser und Lkw-Fahrverbot

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Niedrigwasser und Lkw-Fahrverbot:

"Das zeitweise Aussetzen des Lkw-Fahrverbots an Sonntagen ist vertretbar, um die ärgsten Auswirkungen der extremen Niedrigwasserlage abzumildern. Aber angesichts der vorgeschriebenen Ruhezeiten und des Mangels an Fahrern wird dieser Schritt nur wenig Entlastung bringen. Immerhin wird damit politische Aktivität symbolisiert. Am Anfang einer politischen Reaktion muss aber die Erkenntnis stehen, dass das Niedrigwasser kein zufälliges Wetterphänomen ist, sondern eine Folge des fortschreitenden Klimawandels. Dementsprechend muss die Politik alles daran setzen, die Infrastruktur widerstandsfähiger zu machen. Parallel geht es darum, das Tempo des Klimawandels zu drosseln. Die weitgehende Tatenlosigkeit nach den Dürrejahren 2018 und 2022 darf sich nicht wiederholen."/yyzz/DP/he