Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Situation an deutsch-polnischer Grenze

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Situation an deutsch-polnischer Grenze:

Am Grundproblem der Migration über die Belarus-Route nach Deutschland ändern zusätzliche Kontrollen durch die Sicherheitsbehörden nichts. Denn so ehrlich müssen wir auch sein: Würden die Rechtslage sowie die europäischen Vereinbarungen ernst genommen, müssten an den Grenzen eigentlich Zurückweisungen stattfinden. Polen wollte das europäische Dublin-Abkommen nicht modifizieren - und gibt jetzt das Problem an Deutschland weiter. Auch auf die Ankündigung aus Belarus, Migranten auf dem Weg in die Europäische Union nicht mehr aufhalten, hat die EU viel zu spät reagiert. An einer gemeinsamen europäischen Lösung führt indes kein Weg vorbei./al/DP/zb