Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Tschernobyl-Jahrestag

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Tschernobyl-Jahrestag:

"Der größte anzunehmende Unfall (GAU) im Kernkraftwerk Tschernobyl vor 40 Jahren ist eine bleibende Warnung: Auch das eigentlich Undenkbare muss mitgedacht werden. Experten und Politiker hatten einen GAU bestenfalls theoretisch für möglich gehalten. Die Realität hat das Gegenteil gezeigt. Vor Ort in der jetzigen Ukraine ist eine ganze Region bis heute unbewohnbar. Direkt nach dem Unfall zogen radioaktiv belastete Wolken über Europa hinweg. Fest steht: Radioaktiver Müll, der bei jedem Atomreaktor gleich welcher Größe anfällt, strahlt über Tausende Jahre. Der Bau eines sicheren Endlagers für den bereits produzierten Atommüll ist in Deutschland nicht in Sicht. Es gibt nicht einmal einen Termin für die Standortentscheidung. Wer aber nicht weiß, wo er seinen alten Atommüll entsorgen kann, sollte vorher auch keinen neuen Atommüll anhäufen."/DP/jha