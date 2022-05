Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Ukraine/Kriegsverbrecherprozess

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Ukraine/Kriegsverbrecherprozess:

"Krieg ist selbstverständlich kein rechtsfreier Raum, daher gibt es international akzeptierte Vorgaben wie die Genfer Konventionen, die regeln, wie mit Zivilisten und Kriegsgefangenen umzugehen ist. Der russische Soldat bekam - soweit man das von hier aus beurteilen kann - einen Prozess gemacht, in dem er sich äußern konnte, in dem er einen Verteidiger hatte, in dem er eine Berufung anstreben kann. Höchstens die Kürze des Kiewer Prozesses lässt vorsichtigen Zweifeln Raum, ob bei der Beweisaufnahme und Urteilsfindung allen rechtsstaatlichen Maßstäben Genüge getan wurde. Die "Antwort" aus Moskau auf das Kiewer Urteil wird nun nicht lange auf sich warten lassen: Gegen die in Mariupol gefangen genommenen Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, darunter Neonazis, wird Putin sicher einen Schauprozess alter Sowjetschule inszenieren."/kkü/DP/he