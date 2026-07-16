DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 +0,4%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.365 -0,2%Euro 1,1468 +0,0%Öl 84,7 -0,3%Gold 4.036 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Wettbewerb bei Fernzügen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Wettbewerb bei Fernzügen:

"Die Bundesnetzagentur hat entschieden, dass Wettbewerbern der Bahn auf stark ausgelasteten Strecken ein Viertel der Kapazitäten freigeräumt werden muss. Allerdings sind die Schienenkorridore zwischen Großstädten wie Frankfurt und Köln bereits jetzt völlig überlastet. Gleichzeitig gelten die politischen Ziele eines Deutschlandtaktes und der Anbindung der Regionen weiter. Das passt nicht zusammen. Denn die Bahn müsste dann Großstadtverbindungen und aus Kostengründen weniger lukrative Strecken in der Region kappen. Unterschiedliche Trassenpreise als Schienenmaut könnten einen gewissen Ausgleich schaffen. Oder es müssten alle Strecken im Fernverkehr wie im Nahverkehr ausgeschrieben werden. Aber das alles ändert nichts daran, dass das Schienennetz saniert werden muss."/yyzz/DP/men

Werbung