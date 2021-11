Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Einigung vom Stellantis und Opel

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Einigung vom Stellantis und Opel:

"Die Vereinbarungen sind auch ein großer Erfolg für die Arbeitnehmervertretung und insbesondere für den Betriebsrat. Denn dass Stellantis so schnell einlenken würde, damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Allerdings hatte der Betriebsrat die Argumente auch auf seiner Seite: Um die Produktionsstätten flexibler und effizienter zu machen, müssen sie nicht aus Opel herausgelöst werden. Das geht auch so. Zwar läuft der Tarifvertrag, der die neuen Vereinbarungen festschreibt, erst einmal gut ein Jahr und kann dann monatlich gekündigt werden. Aber für Stellantis wird es künftig schwieriger, einen neuen Anlauf zur Zerschlagung zu unternehmen. Denn der Konzern müsste den Tarifvertrag aktiv kündigen - was die Gewerkschaft aller Voraussicht nach mit einem harten Arbeitskampf beantworten würde."/yyzz/DP/nas