Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Islamisten-Demo in Hamburg

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Islamisten-Demo in Hamburg:

"'Muslim Interaktiv' macht das, was man als Extremist so macht: Aufmerksamkeit durch bewusste Provokation und das Brechen von Tabus generieren, sich danach als Opfer darstellen - und das Ganze nutzen, um neue Anhänger zu finden. Möglichst unter Abgehängten und Frustrierten, die sich ebenfalls oft falsch verstanden fühlen. Nicht vergessen sollte man aber: Die Versammlungen in Hamburg sind vor allem Beschleuniger für ein Anwachsen der Gemeinschaft auf den Social Media-Kanälen. Auch da genau hinzuschauen - und Radikalisierungen zu verhindern, ist die schwierigere Aufgabe. Vor allem vor dem Hintergrund des blutigen Gaza-Krieges. Denn dieser sorgt nicht nur, aber insbesondere in der muslimischen Community für ein Rumoren, was auch der ESC in Schweden am Wochenende wieder gezeigt hat."/yyzz/DP/he