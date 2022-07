Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Windenergie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zur Windenergie:

"Lange Genehmigungsverfahren und viele bürokratische Regeln beispielsweise für Schwerlasttransporte machen der Branche zu schaffen. Hoffnungsvoll blicken die Unternehmen auf die Reformen der Bundesregierung. Erneuerbare Energien liegen demnach im überragenden öffentlichen Interesse und können nicht mehr so schnell durch Natur- und Artenschutzeinwände gestoppt werden. Doch es bleiben noch viele Fragen offen. Warum etwa muss das Zwischenziel für Windkraftflächen in den Bundesländern erst in der nächsten Legislaturperiode erreicht werden?"/ra/DP/men