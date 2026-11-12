Pressestimmen/'El País': Papst Leo und Südamerikas Trump-Imitatoren

12.11.26 09:19 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zeitung "El País" kommentiert am Donnerstag den Besuch von Papst Leo XIV. in Argentinien unter dem für seine oft wüsten verbalen Ausfälle bekannten ultraliberalen Präsidenten Javier Milei:

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"Der argentinische Präsident ist ein vehementer Verfechter der "Motorsäge" - jenes Symbols, das für die brutalen Ausgabenkürzungen (...) steht, ohne die sozialen und individuellen Folgen zu berücksichtigen. Ihm gegenüber hat der Papst Bildung und Gesundheitsversorgung, Berufsausbildung, Universitäten, Hilfen für Menschen mit Behinderung, politische Vielfalt und Respekt gegenüber anderen verteidigt.

Er tat dies ohne theatralische Effekte und ohne die Stimme zu erheben, und wiederholte es vor zweieinhalb Millionen Menschen, die sich in Buenos Aires versammelt hatten. "Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen", sagte Leo XIV.

Es wäre wünschenswert, dass seine Worte die politische und gesellschaftliche Debatte auf einem Kontinent prägen, der sich mit Nachahmern des Trumpismus füllt. Im heutigen Klima der Polarisierung kann die moralische Autorität des Papstes, jenseits von Ideologien, eine Stimme sein, die Beleidigungen und Geschrei zum Verstummen bringt und dazu beiträgt, die öffentliche Debatte auf das Wesentliche zu konzentrieren."/ro/DP/zb