pressrelations.de/Eli Itzkin ist neuer General Manager von Obela Europe

Eli Itzkin ist neuer General Manager von Obela Europe

Eli Itzkin (52) wurde zum neuen General Manager des Hummus-Herstellers Obela

Europe ernannt. Das Joint Venture von PepsiCo und Strauss mit dem

europäischen Hauptsitz in Mijdrecht (Niederlande) wird unter der neuen

Leitung von Itzkin die Marktpräsenz von Obela Hummus und Florentin weiter

ausbauen. Itzkin, der über mehr als 22 Jahre Erfahrung im

Lebensmittelbereich verfügt, will die dynamische Entwicklung der

Hummus-Nachfrage in Europa nutzen und Obela in Europa in die nächste

Wachstumsphase führen.

Itzkin, der 2018 zum erfolgreichsten Marketeer Israels gewählt wurde,

bereichert seine neue Position mit ausgeprägter kulinarischer Fachkompetenz

und sagt Obela Europe gro?Yes Potential auf dem europäischen Hummus-Markt

voraus. Itzkin dazu: "Wir stellen fest, dass immer mehr Verbraucher zu

pflanzlichen Lebensmitteln und Proteinen greifen. Hummus spielt dabei eine

wichtige Rolle - wie wir in anderen Märkten wie Nordamerika oder Australien

bereits gesehen haben. In Europa steckt der Hummus-Markt noch in den

Kinderschuhen, aber mit Obela bringen wir die Verbraucher mit wirklich

köstlichem Hummus auf den Geschmack. Wir möchten unsere Marke künftig noch

schneller ausbauen und den Verbrauchern unseren Hummus in allen seinen

Facetten näherbringen."

Itzkin ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit 22 Jahren Erfahrung in

der Strauss Group. Bis vor kurzem war er CEO von Strauss Dairies (ein Joint

Venture mit Danone) mit einem Jahresumsatz von 500 Mio. US-Dollar. Auf

seiner vorherigen Position als General Manager von Strauss Fresh Food

erhöhte er den Marktanteil des Strauss Achla Hummus signifikant und machte

diesen damit zum meistverkauften Hummus Israels.

