pressrelations.de/Schweizer Buchautor gewinnt Internationalen Speaker Slam

Schweizer Buchautor gewinnt Internationalen Speaker Slam

Beim 12. internationalen Speaker Slam hat der Schweizer Autor und Redner David Gil Cristobal einen Sieg nach Hause geholt. Mit einem Excellence Award ausgezeichnet wurde er in den Kategorien "Bester Buchautor" und "Leadership". Durchgesetzt hat sich der Schweizer damit gegen 147 Teilnehmende aus 18 Ländern. Der Speaker Slam war nach Durchführungen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Wiesbaden und München der bisher grösste seiner Art - Weltrekord!

Im Rednerwettstreit überzeugt David Gil Cristobal mit seiner Rede zum Thema "Nutze die Macht deiner Worte". Er zeigte auf, wie man mit Büchern Menschen informieren, berühren und dazu bewegen kann, das eigene Leben zu verändern. Die Ausführungen zu seinem Leitmotiv "Jedes Gesicht hat eine Geschichte" sorgte für eine ausserordentlich spannende Debatte und brachte das Publikum zum Nachdenken. Deswegen bekam er vonVeranstalter und renommierten Top Speaker Hermann Scherer den Excellence Award verliehen.

David Gil Cristobal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte, Unternehmer und Experten zum eigenen Buch zu führen, Ihre Geschichte in die Welt zu bringen und dafür sorgen, dass Sie damit an mehr Sichtbarkeit und Reichweite gewinnen. Derzeit begleitet er mehrere Buchprojekte in der Finanzwirtschaft sowie Technologiebranche, die zeitnah auf dem Lesermarkt erscheinen werden.

