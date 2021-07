pressrelations.de/Wachsende Nachfrage von Privatkunden: Capital.com ermöglicht provisionsfreien Aktienhandel

Wachsende Nachfrage von Privatkunden: Capital.com ermöglicht provisionsfreien Aktienhandel

In über 1.000 Aktien investieren: Eine der am schnellsten wachsenden Trading- und Investitionsplattformen Europas bietet Kunden in Deutschland provisionsfreien Aktienhandel

Capital.com, die wachstumsstarke Handels- und Investitionsplattform für verantwortungsvolles Investieren, hat ein spezielles Aktienhandelskonto eingeführt. Über das neue Konto mit dem Namen "Capital.com Invest" können Kunden einfach und sicher in Aktien investieren, ohne eine Provision zu zahlen.

Mit dem neuen Konto können Kunden ihr Kapital in über 1.000 populäre Aktien aus den USA und Europa investieren. Ihnen werden keine Kommissionsgebühren berechnet, wenn sie eine Investition tätigen oder wenn sie Geld von ihrem Aktienhandelskonto einzahlen oder abheben. Die Aktien werden direkt zum an der jeweiligen Börse notierten Preis erworben, sodass Kunden keine Preisspannen oder Aufschläge in Rechnung gestellt werden. Capital.com Invest wird zunächst Kunden in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zur Verfügung gestellt, bevor es schrittweise auch für Kunden in anderen europäischen Ländern eingeführt wird.

Rasanter Anstieg der Neukundenkonten im ersten Quartal 2021

Mit dieser Produkteinführung reagiert Capital.com auf die sich verändernden Anlagepräferenzen und die allmähliche Verlagerung des Privatkundenmarktes hin zu direkten Aktienanlagen. Im ersten Quartal 2021 verzeichnete Capital.com einen Anstieg der Neukundenkonten um 233 % im Vergleich zum Vorquartal. Im gleichen Zeitraum nahm auch die Handelsaktivität mit Finanzderivaten auf populäre Aktien wie AMC, Tesla und Gamestop deutlich zu.

Im 1. Quartal dieses Jahres wuchs das Volumen des Derivatehandels auf Tesla (TSLA)-Aktien über Capital.com um 126 %, während der Handel auf Gamestop (GME)-Aktien auf dem Höhepunkt ihrer Rallye, zwischen November 2020 und März 2021, um 23.000 % zunahm. Im 2. Quartal wuchs das Volumen der Derivathandelsgeschäfte auf AMC-Aktien um 192 % gegenüber dem Vorquartal.

Keine versteckten Kosten, keine Aufschläge, keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen

"Unsere Daten zeigen deutlich, dass Privatanleger von der weltweiten Rallye an den Aktienmärkten profitieren. Um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, über den Derivatehandel hinaus zu diversifizieren und eine langfristigere Anlageperspektive zu gewinnen, haben wir den provisionsfreien Aktienhandel auf Capital.com ermöglicht. Ohne versteckte Kosten oder Aufschläge und ohne Gebühren für Ein- und Auszahlungen bieten wir Anlegern einen wirklich provisionsfreien Aktienhandel. Das bedeutet, dass unsere Kunden vertrauensvoll direkt in eine ausgewählte Aktie investieren können, ohne dass zusätzliche Kosten oder Ausgaben anfallen", so Jonathan Squires, Chief Executive Officer bei Capital.com.

Mit der Einführung des Capital.com-Aktienhandelskontos senkt das Unternehmen die Einstiegshürden in die Finanzmärkte weiter und bietet seinen Kunden eine sichere sowie unkomplizierte Lösung, die preislich transparent ist und auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Gründungsinvestor Viktor Prokopenya kommentiert die heutige Ankündigung: "Capital.com hat seine führende Position im Fintech-Bereich durch den Aufbau eines wachstumsstarken globalen Geschäfts rund um seine technisch fortschrittliche Handelsplattform mit bereits über zwei Millionen registrierten Kunden bewiesen. Capital.com stellt seine Kunden in den Mittelpunkt und reagiert kontinuierlich auf Marktveränderungen. Die Möglichkeit des provisionsfreien Aktienhandels wird die Bedeutung des Unternehmens als eine der am schnellsten wachsenden Investmenthandelsplattformen in Europa stärken."

Umfangreiches Schulungs- und Lernangebot rund um Finanz- und Anlagethemen

Um Kunden bei ihren Anlageentscheidungen kontinuierlich zu unterstützen und so mehr Menschen eine verantwortungsvolle und selbstbewusste Teilhabe an den Finanzmärkten zu ermöglichen, stellt Capital.com auf seiner Plattform eine breite Palette an kostenlosen Schulungs- und Lernangeboten rund um das Thema Aktienhandel und Trading bereit.

"Damit unsere Kunden ihre Trading-Performance durch kontinuierliche Weiterbildung verbessern können, bieten wir ihnen eine unkomplizierte Lern-App an, die sie auch unterwegs bequem nutzen können. Investmate ist eine All-in-One-App, mit der man sich zu Finanzinhalten weiterbilden kann. Wir haben ein umfassendes und kostenloses Toolkit entwickelt, das vielfältiges Lernmaterial enthält. Zu den über 30 Kursen gehören auch kurze Lektionen, die nur drei Minuten in Anspruch nehmen", fügt Squires hinzu.

Die Capital.com-Plattform bietet außerdem eine Demo-Website, einen regelmäßigen Newsfeed sowie über 5.000 Seiten Finanzinhalte und Tradinganalysen an, die sowohl auf der Website als auch über den Capital.com TV YouTube-Trading-Channel verfügbar sind.

Verfügbarkeit

Das neue provisionsfreie Capital.com Aktienhandelskonto ist für iOS - und Android-Mobilgeräte über die mobile App der Plattform verfügbar. Weitere Informationen sind unter www.capital.com abrufbar.

Über Capital.com

Capital.com ist eine wachstumsstarke Fintech-Unternehmensgruppe für Investment Trading, die durch sichere, unkomplizierte und innovative Plattformen die Komplexität des Geldanlageprozesses minimiert und Menschen so zur aktiven Teilnahme an den Finanzmärkten befähigt. Die intuitive, preisgekrönte Plattform ist über Web und App verfügbar und bietet Anlegern ein nahtloses Trading-Erlebnis in über 3.400 internationalen Anlagemarktplätzen. Um Anlegern einen vertrauensvollen Wertpapierhandel zu ermöglichen, bietet die Plattform Kontrollmechanismen für ein zuverlässiges Risikomanagement sowie eine transparente Preisgestaltung. Die All-in-One-App Investmate stellt umfangreiche Finanztrainings und -lerninhalte bereit, um Kunden bei ihren Anlageentscheidungen zu unterstützen.

Capital.com hat Kunden in über 180 Ländern mit Niederlassungen in Großbritannien, Gibraltar, Australien, Zypern und Weißrussland. Im Jahr 2020 meldete die Plattform ein 700-prozentiges Wachstum ihrer Kundenbasis und ist damit eine der am schnellsten wachsenden Investment-Handelsplattformen in Europa mit über zwei Millionen Kunden.

Capital Com (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und reguliert. Capital Com SV Investments Limited ist unter der Lizenznummer 319/17 von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) zugelassen und reguliert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.capital.com

