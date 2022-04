Presssestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Energieembargo

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zum Energieembargo

Es wird also noch schlimmer kommen. Die Regierung in Kiew fordert deshalb vom Westen "Waffen, Waffen, Waffen". Sie nicht zu liefern, wäre angesichts der russischen Versuche, die ukrainischen Truppen im Donbass vom Nachschub abzuschneiden, ein "historischer Fehler". So sagt es Wolodymyr Selenskyj, und auch das hat sich in den vergangenen Wochen bewährt: den ukrainischen Präsidenten ernst zu nehmen. In Deutschland sollten wir jetzt, da wir über die Fehler in der Russlandpolitik der vergangenen 20 Jahre diskutieren, nicht wieder glauben, es besser zu wissen als alle anderen. Deshalb spricht viel für ein schnelles Energieembargo./kkü/DP/zb