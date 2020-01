Presssestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Irak

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zum Irak

Im Irak droht nach dem spektakulären Angriff auf die US-Botschaft ein Showdown zwischen den Erzfeinden Washington und Teheran. Beide Seiten pokern hoch - und haben viel zu verlieren. Trump will im Wahlkampf damit punkten, er habe seine Soldaten aus dem nahöstlichen Morast nach Hause geholt. Zugleich aber gäbe er damit amerikanischen Einfluss preis und öffnete in Europas Nachbarregion neue Spielräume für die Ambitionen von Moskau und Peking. Sein iranischer Widersacher, der 80-jährige Ali Chamenei, will eine Nation hinterlassen, deren hegemoniale Vormacht unangefochten ist. Seit den Massenprotesten im Libanon und im Irak jedoch weht Teheran der Wind scharf ins Gesicht. Die arabischen Völker haben das Treiben der schiitischen Milizen satt. Entsprechend düster sind die Prognosen: Die Erosion des nahöstlichen Staatengefüges wird fortschreiten./yyzz/DP/zb