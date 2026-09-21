DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,61 -2,4%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 71.287 +0,8%Euro 1,1474 -0,1%Öl 101,8 -2,0%Gold 4.351 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Prien: Regierung muss Sorgen der Bürger bei Reformen ernster nehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat sich nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin für Änderungen der Regierungspolitik ausgesprochen. "Wir müssen auf dem eingeschlagenen Weg grundsätzlich weitermachen. Offensichtlich haben wir aber den Leuten nicht richtig zugehört. Es fehlt an Empathie", sagte Prien im Deutschlandfunk.

Werbung

Das sei ein berechtigter Vorwurf. "Das muss jetzt anders werden. Wir müssen die berechtigen Ängste von vielen Menschen ernster nehmen offensichtlich auch bei der Ausgestaltung der Reformen." Prien sagte weiter: "Der Kanzler weiß selber, dass er sich wird ändern müssen." Zugleich betonte die CDU-Politikerin, dass die Bundesregierung für vier Jahre gewählt sei.

Die CDU war bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen - erstmals in einem Bundesland. In Berlin muss die CDU nach dem vorläufigen Wahlergebnis die Regierungsverantwortung an die Linke abgeben.

Prien sagte, die CDU müsse sich wieder breiter aufstellen. "CDU pur ist nicht die Lösung." Man werde auch Kompromisse schließen müssen. "Und wir müssen einfach mehr darauf achten, dass wir nicht Dinge versprechen, die wir am Ende nicht werden halten können."/sk/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.