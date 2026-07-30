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Prien sieht in der Luftfahrt Chancen für Azubis

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HAMBURG (dpa-AFX) - Bei einem Besuch der Lufthansa Technik in Hamburg hat Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) die Bedeutung der Luftfahrtbranche für die deutsche Wirtschaft betont. "Ich werbe sehr dafür, dass junge Menschen sich für diesen Bereich interessieren", sagte Prien. Die Luftfahrt sei eine der Schlüsselbranchen, die künftig wachsen würden.

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Prien lobte das Unternehmen dafür, dass es auch Seiten- und Quereinsteiger ausbilde. Sie sagte, sie habe Menschen etwa aus der Automobilindustrie kennengelernt, "die hier jetzt als Seiten- und Quereinsteiger trainiert werden und gute Zukunftschancen haben".

Viele Quereinsteiger aus dem Kfz-Bereich

Rund 200 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bildet die Lufthansa Technik nach eigenen Angaben derzeit in einem speziellen Trainingszentrum aus. Viele Kfz-Mechaniker, aber auch Anlagen- und Industriemechaniker sind darunter.

Um den Ausbildungsalltag abwechslungsreich zu gestalten, setzt das Unternehmen auf spielerische Elemente, etwa eine Art Escape-Room, der strategisches Denken schult. "Sechs Stunden Hörsaal? Das ist nicht mehr", sagte Personalvorständin Janna Schumacher.

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Ein Auszubildender, der zuvor in der Kfz-Branche tätig war, sagte zu Prien, der Quereinstieg bei Lufthansa Technik in Hamburg zahle sich aus. "Man wird schon sehr geschätzt hier."/lfö/DP/he

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DatumRatingAnalyst
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets