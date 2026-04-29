Primary Hydrogen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Primary Hydrogen lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Primary Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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