Primary Hydrogen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Primary Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -0,300 CAD vermeldet.

Primary Hydrogen hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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