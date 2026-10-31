Primary Hydrogen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Primary Hydrogen hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Primary Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -0,300 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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