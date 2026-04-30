Primary Hydrogen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Primary Hydrogen lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Primary Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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