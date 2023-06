Amazons Prime Day inmitten von Inflations- und Wirtschaftssorgen: Darauf können sich Schnäppchenjäger beim Prime Day 2023 freuen

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,20 EUR

0,05% Charts

News

Analysen

• Prime Day 2023 voraussichtlich Mitte Juli• Amazon dürfte wieder mit zahlreichen Aktionen locken• Angebote aus allen Bereichen

Prime Day 2023: Im Juli dürfte die Schnäppchenjagd starten

Auch in diesem Jahr will der Online-Versandhändler Amazon mit seinem Prime Day wohl wieder zahlreiche Kunden anlocken. Der zweitägige Shopping-Marathon ist noch nicht offiziell bestätigt, auf Basis der Termine der vergangenen Jahre dürfte der Prime Day 2023 aber Mitte Juli stattfinden - voraussichtlich werden Amazon-Kunden dann wieder 48 Stunden lang von tausenden Angeboten profitieren.

Spannend wird das diesjährige Event insbesondere mit Blick auf die ökonomischen Rahmenbedingungen: Konsumenten und Produzenten ächzen unter hohen Inflationsraten, viele Verkäufer sahen sich in den vergangenen Monaten zu Preiserhöhungen veranlasst. Ob sich Verbraucher beim Prime Day 2023 vor diesem Hintergrund besonders als Schnäppchenjäger betätigen und die zu erwartenden teils deutlichen Rabatte nutzen werden oder ob auch der Handelsriese Amazon die Kaufzurückhaltung 2023 zu spüren bekommt, bleibt abzuwarten.

Prime Day-Aktionen noch unklar

Üblicherweise wirft der Prime Day bereits einige Wochen vorher seine Schatten voraus. Während es 2021 einen zweiwöchigen Aktionszeitraum vor dem eigentlichen Event gab, in dem Amazon-Kunden, die für mindestens zehn Euro bei kleinen Amazon-Shops Geld ausgegeben hatten, mit einem Gutschein über zehn Euro belohnt wurden, setzte der Handelsriese im vergangenen Jahr auf eine andere Aktion: Wer 2022 bei kleineren und mittleren Unternehmen auf der Shopping-Plattform bestellt hatte, konnte während des Prime Day Preise gewinnen.

Noch hält sich Amazon bezüglich etwaiger Prime Day-Aktionen für das laufende Jahr bedeckt.

Bereits jetzt steht aber fest: Es wird wohl erneut Millionen von Angeboten in den verschiedensten Produktkategorien geben, darunter im Segment Mode, Wohnen, Beauty und Elektronik. Auch 2023 wird das Shopping-Event wieder überregional stattfinden: 2022 durften sich neben Kunden aus den USA auch Amazon-Fans in Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Spanien, Singapur, Saudi Arabien , Portugal, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, China, Brasilien, Belgien, Österreich und Australien auf Schnäppchen freuen.

Prime-Abo vorausgesetzt

Um von den Angebotstagen zu profitieren, ist ein Prime-Abo notwendig. Sollte man über dieses noch nicht verfügen, lohnt sich der Abschluss einer 30-tägigen Testphase, während der der Premiumdienst kostenlos ist. Wer sein Abonnement danach behalten will, für den fallen monatliche Kosten von 8,99 Euro an, wer ein Jahresabo abschließt, fährt auf Monatssicht mit 89,90 Euro Prime-Kosten im Jahr günstiger.

Damit ist es 2023 teurer, am Prime Day teilzunehmen, denn Amazon hatte hierzulande im Juli 2022 die Preise erhöht: Im Vorjahr zahlten Kunden noch 7,99 Euro/Monat oder 69 Euro für die Jahresmitgliedschaft.

Neben kostenlosem Premiumversand will Amazon seine Kunden auch mit dem Videodienst Prime Video, dem Musikservice Amazon Music, einer Online-Bibliothek für Nutzer des E-Book Readers Kindle, kostenlosen Spielinhalten für Gamer und weiteren Prime-Vorteilen locken.

Studierende, Auszubildende und Personen, die von der Rundfunkgebühr befreit sind, können übrigens zusätzlich sparen: Diese Personengruppen qualifizieren sich mit einem entsprechenden Nachweis für eine kostenlose Testphase von sechs Monaten. Und auch anschließend erhalten sie 50 Prozent Rabatt auf den gängigen Tarif.

So können Amazon-Kunden beim Prime Day 2023 sparen

Wer das Shopping-Event vollständig ausnutzen und kein Schnäppchen verpassen will, der kann sich bereits im Vorfeld einige Strategien zurechtlegen.

So lohnt sich etwa das Anlegen einer Wunschliste für die Kunden, die bereits jetzt auf Schnäppchen für spezifische Produkte lauern. Wer Produkte im Vorfeld des Prime Day 2023 auf seine Wunschliste setzt, hat diese auch während der Schnäppchentage immer im Blick und kann bei möglichen Preisreduzierungen ohne lange Suche direkt zuschlagen. Nicht jedes Produkt wird im Rahmen der Schnäppchentage reduziert sein, wer entsprechende Produkte auf seiner Wunschliste stehen hat, dürfte aber sichergehen, kein Schnäppchen zu verpassen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt sich auch der Download der Amazon-App, die sowohl in Googles Play Store als auch im App Store von Apple kostenlos zur Verfügung steht. In der App bekommen Interessenten einen guten Überblick über anstehende Angebote und werden zudem benachrichtigt, sobald ein Produkt von der eigenen Wunschliste im Preis reduziert wurde.

Wer während des Prime Day 2023 über ein Schnäppchen von der Wunschliste informiert wird oder ein Produkt gefunden hat, das für einen Kauf in Frage kommt, sollte sich dieses direkt in den virtuellen Warenkorb legen. Auf diesem Weg wird das Produkt für einen bestimmten Zeitraum reserviert und man verhindert, aufgrund beschränkter Kontingente am Ende leer auszugehen, während man noch das Für und Wider eines Kaufes gedanklich durchspielt, nach Angebotsalternativen schaut oder vor dem Kauf Kundenbewertungen lesen will.

Besondere Aktionen beachten

Darüber hinaus kann es sich lohnen, nach speziellen Aktionen Ausschau zu halten. Hier sollten Kunden im Rahmen des Prime Day insbesondere auf "Blitzangebote" achten - hier verrät Amazon bereits im Vorfeld, welche Rabattaktionen in den kommenden Stunden zu erwarten sind.

Darüber hinaus gibt es immer auch Angebote in speziellen Kategorien - ein Suchfilter etwa nach "Spielzeug", "Baby" oder "Handmade" listet etwa nur Schnäppchen in den entsprechenden Segmenten auf. Und auch Amazons Sprachassistentin Alexa kann auf der Suche nach Amazon-Schnäppchen hilfreich sein: Auf die Frage "Was sind meine Prime Day-Angebote?" weist Alexa auf besondere Aktionen hin, die exklusiv Alexa-Nutzern vorbehalten sind.

Besonders freuen dürfen sich übrigens Fans der Amazon-eigenen Hardware. Geräte aus eigenem Hause wie der smarte Lautsprecher Echo sowie der E-Book Reader Kindle oder die Kindle Fire-Tablets sind im Rahmen des Prime Day üblicherweise besonders stark reduziert. Auch Dienstleitungen wie Amazon Music oder das Hörbuchangebot unter Audible sind zum Prime Day häufig günstiger zu haben.

Schnäppchen sind nicht immer Schnäppchen

Während Eigenmarken von Amazon nirgendwo günstiger zu haben sein werden als auf der Amazon-Plattform, lohnt sich aber auch am exklusiven Prime Day von Amazon der Blick zur Konkurrenz. Denn nicht immer sind Schnäppchen auch wirklich Schnäppchen, ein Preisvergleich mit entsprechenden Konkurrenzportalen ist also - insbesondere im Techbereich - durchaus zu empfehlen. Hinzu kommt: Immer mehr Anbieter nutzen den Prime Day, um ihrerseits Preisanpassungen nach unten vorzunehmen: Im vergangenen Jahr hatten auch MediaMarkt oder eBay Rabattaktionen während des Shopping Events bei Amazon.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com