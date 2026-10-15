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PRIME STRATEGY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
PRIME STRATEGY CO. LTD. Registered Shs
1,050.00 JPY 4.00 JPY 0.38 %
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PRIME STRATEGY ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PRIME STRATEGY die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 241,4 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 209,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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