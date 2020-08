Prime Time statt Party-Time - Biden-Nominierung bei US-Demokraten

Washington (Reuters) - Die US-Demokraten beginnen am späten Montagabend (Ortszeit; Nacht auf Dienstag MESZ) ihren viertägigen Nominierungsparteitag für den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet statt der traditionellen Wahlparty der Kern der Veranstaltung virtuell in zweistündigen Blöcken zur besten Sendezeit statt. Biden soll am Dienstag formell nominiert werden und am Donnerstag zum Abschluss des Parteitags seine Rede halten. Zudem steht die Ansprache seiner Vize-Kandidatin Kamala Harris sowie Reden von Größen der Partei wie die Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton auf dem Programm. Frühere Rivalen von Biden wie der Senator Bernie Sanders treten ebenfalls auf. Der republikanische Parteitag ist für kommende Woche angesetzt.

Ziel der Demokraten ist es insbesondere, vor der Abstimmung am 3. November die Reihen zu schließen. Kritik gab es jedoch im Vorfeld etwa von Vertretern der Hispanics, die die größte Minderheit des Landes nur unzureichend vertreten sehen. Für Unmut sorgte auch, dass einige Republikaner wie die ehemalige Gouverneurin von New Jersey, Christine Todd Whitman, Redezeit erhalten. Ungewöhnlich ist in diesem Jahr das Verhalten des politischen Gegners, der traditionell aus dem Rampenlicht zurücktritt. Amtsinhaber Donald Trump hat gleich mehrere Wahlkampf-Auftritte parallel zum Parteitag der Demokraten angesetzt. Am Montag sollte er in Wisconsin und Minnesota sprechen.