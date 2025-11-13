DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,41 -1,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.556 -3,5%Euro1,1633 +0,4%Öl62,98 +0,5%Gold4.174 -0,5%
Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an

13.11.25 22:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
204,00 EUR -7,25 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next". Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.

"LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.

Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist "LOL: Last One Laughing" nach Angaben von Prime Video das erfolgreichste deutsche Originalformat des Streaming-Dienstes. Die siebte Staffel werde ebenfalls 2026 erscheinen, weiterhin moderiert von Michael "Bully" Herbig. Comedienne Hazel Brugger, die in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, bringt demnach ihre Erfahrung nun in ihre Rolle als Moderatorin des Spin-Offs ein./sl/DP/he

