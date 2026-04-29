Primeton Information Technologies, A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Primeton Information Technologies, A präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 28,7 Millionen CNY, gegenüber 37,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,91 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net