Primeton Information Technologies, A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Primeton Information Technologies, A präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 28,7 Millionen CNY, gegenüber 37,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net