Primo Brands präsentierte Quartalsergebnisse

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Milliarden USD – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Primo Brands 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Primo Brands 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Primo Brands präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Primo Brands

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Primo Brands

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung