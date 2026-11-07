Primo Brands präsentierte Quartalsergebnisse
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Primo Brands präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Primo Brands 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Milliarden USD – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Primo Brands 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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