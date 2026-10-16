Primo Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Primo Global gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 72,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent auf 8,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 273,23 JPY, nach 204,25 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 31,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Primo Global
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Primo Global
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen