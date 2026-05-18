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Priority Review

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Auch USA prüft Zulassung von Mittel Asundexian beschleunigt

19.05.26 09:00 Uhr
Blockbuster in Sicht? Bayer erhält grünes Signal aus den USA - Aktie profitiert | finanzen.net

Nach China hat Bayer auch in den USA für sein neuartiges Medikament Asundexian zur Prävention von Schlaganfällen den Status Priority Review bekommen.

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Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.

Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.

Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

Die Bayer-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 38,24 Euro zu.

DOW JONES

Bildquellen: Bayer, Lukassek / Shutterstock.com

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