Prisma Properties Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

11.07.26 06:35 Uhr

Prisma Properties Registered hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,260 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,0 Millionen SEK – ein Plus von 38,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prisma Properties Registered 127,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net