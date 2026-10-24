Prisma Properties Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Prisma Properties Registered hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Prisma Properties Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 135,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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