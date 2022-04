Privatanleger aufgepasst: Riskante Rohstoff-Investments

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen schließen weit im Minus -- DAX geht mit kräftigem Verlust ins Wochenende -- SAP schwächelt beim Gewinn -- Snap, Bayer, ADLER, TeamViewer, AB InBev im Fokus

Philips ruft Beatmungsgeräten in den USA zurück. Softbank möchte anscheinend auch nach Arm-Börsengang die Kontrolle behalten. Deutsche Wirtschaft stagniert laut Bundesbank im ersten Quartal in etwa. Bayer strebt in China weitere Zulassung für Prostata-Krebsmittel an. Tesla-Chef Elon Musk berät offenbar mit Beteiligungsfirma Thoma Bravo über Twitter-Kauf. Fed-Chef Powell erwägt Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte.