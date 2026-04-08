Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of March 31, 2026
Werte in diesem Artikel
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
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NEWS RELEASE
Zürich, 14. April 2026
Net Asset Value per 31. März 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. März 2026 EUR 157.10 (CHF 145.23), was einer Veränderung von +2.9% in EUR respektive +4.7% in CHF seit dem 28. Februar 2026 und -3.1% über das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 (in EUR inkl. Ausschüttung) entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv. Gestützt durch vorteilhafte Wechselkursbewegungen markierte der März damit den stärksten Monat des Geschäftsjahres. Nennenswerte positive Bewertungsanpassungen wurden in mehreren Portfoliofonds verzeichnet – darunter Evolution Technology (spezialisiert auf Cybersecurity Software), Highland Europe III (mit Fokus auf europäische Technologiemärkte) sowie Pollen Street IV (ein Fonds mit Schwerpunkt auf Lower Mid-Market Buyouts im britischen Finanz- und Dienstleistungsbereich).
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Das Portfolio war im März cash-flow positiv, wobei die Ausschüttungen in Höhe von EUR 13.3m die Kapitalabrufe von EUR 4.3m deutlich überstiegen. Massgeblich hierfür war der Exit von Nexthink (einem führenden Schweizer Anbieter für Digital Employee Experience Management), der über vier Fonds des PEH-Portfolios – namentlich Highland Europe II, III und V sowie ein weiterer Private Equity Fonds – realisiert wurde.
Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2025/26 am 12. Mai 2026 veröffentlichen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
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Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,432,179 per 31.März 2026 (28. Februar 2026: 2,439,598). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer April 26
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Equity Holding AG
|Bahnhofstrasse 13
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 515 7080
|E-Mail:
|info@peh.ch
|ISIN:
|CH0006089921
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2308248
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2308248 14.04.2026 CET/CEST
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