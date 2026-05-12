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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2026



13.05.2026 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEWS RELEASE

Zürich, 13. Mai 2026

Net Asset Value per 30. April 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. April 2026 EUR 155.86 (CHF 142.92), was einer Veränderung von -0.8% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. März 2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ, was primär auf nachteilige Wechselkursbewegungen zurückzuführen ist. In Fondswährung war die Performance des zugrunde liegenden Portfolios hingegen positiv. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten mehrere Portfoliofonds sowie eine direkte Co-Investition - allen voran Alpha CEE Opportunity IV, welcher von Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaft Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, profitierte.

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Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 1.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von einem europäischen Wachstumsfonds aus dem Verkauf von Wiz, Inc., einem israelisch-amerikanischen Cloud-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in New York City.

Die PEH tätigte im Berichtszeitraum vier Kapitalzusagen: EUR 7.0m an Investindustrial Lower Mid Market IV, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten Fonds mit Fokus auf die Bereiche industrielle Fertigung, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Konsumgüter in Europa, sowie EUR 5.0m an einen Private Equity Fonds, welcher Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen in den Regionen Benelux, DACH, Nordics, Frankreich, Grossbritannien und den USA anstrebt. Zudem wurden Kapitalzusagen in Höhe von EUR 4.0m und EUR 1.0m an zwei weitere europäische Private Equity Fonds getätigt. Beide Fonds konzentrieren sich auf kleine und mittlere Unternehmen in Europa mit Buy-and-Build-Potenzial.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

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Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,421,370 per 30. April 2026 (31. März 2026: 2,432,179). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.