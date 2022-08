Lufthansa-Aktie: Weichenstellung zu Gebot von Lufthansa und MSC für ITA bis Monatsende möglich

Die Lufthansa will zusammen mit der Schweizer Reederei MSC einen Mehrheitsanteil an ITA von 80 Prozent übernehmen. Der bevorzugte Bieter der zwei um ITA werbenden Gruppen - neben Lufthansa/MSC noch der US-Finanzinvestor Certaris mit den Airlines Delta und Air France-KLM im Hintergrund - solle bis Ende dieses Monats ausgewählt werden, sagten drei mit den Vorgängen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. In dem seit Anfang des Jahres laufenden Prozess hatte die italienische Regierung die Interessenten zuletzt zu verbesserten Angeboten aufgefordert, die bis Montag um 24.00 Uhr vorliegen sollen.

Einem Lufthansa-Sprecher zufolge wird es einen neuen Vorschlag geben. Zum Inhalt wollte er sich nicht äußern. Einem der Insider zufolge bieten Lufthansa und MSC an, einen 80-Prozent-Anteil für 850 bis 900 Millionen Euro zu übernehmen. MSC würde von dem Paket das Gros von 60 Prozentpunkten kaufen, der Lufthansa-Konzern den Rest. Eine Rolle spielt, wie viel Einfluss der Staat auf die Airline behält. Die Offerte von Certaris für nur 60 Prozent Beteiligung zum Preis von 600 Millionen Euro würde der Regierung ein Vetorecht etwa zu strategischen Fragen sichern, sagte ein Vierter mit Kenntnis der Pläne.

Die bald abtretende Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi wolle dann eine Einigung mit dem Käufer bis 10. September erreichen, erklärten die Insider weiter. Am 25. September sind in Italien Neuwahlen. Daher ist offen, ob die künftige Regierung die Privatisierung der Alitalia-Nachfolgegesellschaft mittragen wird.

Mailand (Reuters)

