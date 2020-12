Pro-europäische Parteien in Rumänien einigen sich auf gemeinsame Regierung

BUKAREST (AFP)--In Rumänien haben sich drei pro-europäische Parteien auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung verständigt. Den Posten des Regierungschefs soll der bisherige Finanzminister Florin Citu übernehmen, teilten die drei Mitte-Rechts-Parteien am Dienstag nach der Unterzeichnung einer Koalitionsvereinbarung mit. Teil der Koalition sind die liberale PNL von Ex-Ministerpräsident Ludovic Orban sowie das erst kürzlich entstandene Mitte-Rechts-Bündnis USR-Plus und die Partei der ungarischen Minderheit (UDMR).

Ziel des Bündnisses sei es, schnell eine neue Regierung einzusetzen, die "Reformen einführt, um das Land zu modernisieren", sagte Orban. Er hatte nach der Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl Anfang Dezember seinen Rücktritt als Regierungschef erklärt. Die PNL war bei der Wahl auf rund 25,5 Prozent der Stimmen gekommen. Stärkste Kraft wurde mit rund 30 Prozent die oppositionelle Sozialdemokratische Partei (PSD).

Orban hatte seit einem Jahr eine Minderheitsregierung angeführt und im Wahlkampf eine Modernisierung des Landes und eine Fortsetzung seines pro-europäischen Kurses versprochen. Rumänien gehört zu den ärmsten Ländern in der EU. In den vergangenen Jahren waren vier Millionen Rumänen auf der Suche nach einem besseren Leben ins Ausland gegangen. Viele von ihnen arbeiten in Westeuropa.

