Pro Kapital Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Pro Kapital Group hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pro Kapital Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pro Kapital Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pro Kapital Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen