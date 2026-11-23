Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pro Kapital Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Pro Kapital Group hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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