pro sha - Delivery Hero weitet Verluste aus - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust leicht ausgeweitet, ihn unter dem Strich allerdings verdoppelt. Grund waren zusätzliche Investitionen unter anderem in Marketing, IT und deutlich höhere allgemeine Verwaltungskosten, wie aus dem Finanzbericht des Berliner Online-Lieferservices hervorgeht. Der DAX-Konzern hatte bereits Mitte August mit der pessimistischeren Gewinnmargenprognose für das Gesamtjahr höhere Investitionen in Wachstum signalisiert.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte Delivery Hero. Mitte August hatte das Unternehmen die Prognose für Umsatz und Bruttowarenwert angehoben, bei der bereinigten operativen Gewinnmarge allerdings mit minus 2 Prozent nun das untere Ende der vorherigen Spanne in Aussicht gestellt.

Den endgültigen Zahlen zufolge betrug der bereinigte operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Verlust) in den ersten sechs Monaten 350,8 Millionen Euro nach minus 319,8 Millionen Euro. Die Vorjahreszahlen sind pro-forma inklusive der jüngst erworbenen südkoreanischen Essenslieferplattform Woowa Brothers und exklusive der im Rahmen dessen verkauften Südkorea-Tochter.

Nach Steuern und Dritten betrug der auf die Aktionäre entfallende Verlust im Halbjahr 913,6 Millionen Euro, nach einem Verlust von 447,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Bruttowarenwert (GMV) - die wichtigste Kenngröße bei Online-Marktplätzen, der auch die Provisionsgebühren beinhaltet - kletterte auf 16,2 (Vorjahr: 9,06) Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge - also das Verhältnis EBITDA zu Bruttowarenwert - verbesserte sich auf minus 2,1 Prozent von minus 3,6 Prozent.

Der Umsatz stieg im Halbjahr auf 2,90 Milliarden Euro von 1,39 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Finale Zahlen für das zweite Quartal wies der Konzern im Zwischenbericht nicht aus. Nach den vorläufigen Zahlen, die der Konzern mit der neuen Prognose veröffentlicht hatte, stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 1,55 Milliarden Euro von 758 Millionen im zweiten Quartal 2020. Der Bruttowarenwert legte auf 8,39 (4,82) Milliarden Euro zu. Die Zahl der Bestellungen stieg auf 730,3 Millionen von 408,1 Millionen.

