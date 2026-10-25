Proact It Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Proact It Group Registered hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Proact It Group Registered 1,39 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Proact It Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,08 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,18 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.net
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