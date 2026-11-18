Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 80,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,0 Millionen PLN umgesetzt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 PLN erwirtschaftet worden.

PROACTA Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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