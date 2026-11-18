PROACTA Spolka Akcyjna Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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PROACTA Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 PLN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 80,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,0 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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