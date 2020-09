AstraZeneca stoppt Test von Corona-Impfstoff - Aktie steigt ins Plus

Das sei eine Routinemaßnahme für solche Fälle, teilte das britische Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mit. "In großen Versuchsreihen treten Erkrankungen zufällig auf, müssen aber von unabhängiger Seite untersucht werden, um das gründlich zu überprüfen."

AstraZeneca werde die Untersuchung beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren für den Impfstoff so wenig wie möglich verzögere, hieß es weiter. Bei der Überprüfung geht es letztlich darum festzustellen, ob die gesundheitlichen Probleme vom Impfstoff ausgelöst wurden. Während des Stopps sollen keine weiteren Studienteilnehmer geimpft und bisher geimpfte Personen weiterhin beobachtet werden.

Bei den nicht näher genannten gesundheitlichen Problemen handele es sich um einen Einzelfall, betonte das Unternehmen. Der Impfstoff befindet sich unter anderem in den USA in der dritten und abschließenden Studien-Phase mit mehreren zehntausend Teilnehmern.

AstraZeneca machte keine Angaben zu der Erkrankung. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, dass es sich bei dem gesundheitlichen Problem um Transverse Myelitis handele - eine Entzündung, die das Rückenmark treffe und von Vireninfektionen ausgelöst werden könne. Der von AstraZeneca hergestellte Wirkstoff AZD1222 beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen und soll das Immunsystem auf Trab bringen, damit es Sars-CoV-2 im Falle einer Infektion unschädlich machen kann.

AstraZeneca und acht weitere Pharma- und Biotech-Unternehmen hatten erst am Dienstag versichert, dass sie bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs keine Kompromisse bei der Sicherheit machen werden. Dieser ungewöhnliche Schritt folgte mit Blick auf Bedenken, dass es vor allem in den USA politischen Druck zwecks einer Eil-Zulassung erster Impfstoffe vor der Präsidentenwahl am 3. November geben könnte. US-Präsident Donald Trump verspricht fast täglich, dass es bis Jahresende oder möglicherweise schon bis zur Wahl einen Impfstoff geben werde.

So reagiert die AstraZeneca-Aktie

Nach dem vorübergehenden Stopp einer klinischen Studie für einen COVID-19-Impfstoff sind die Papiere von AstraZeneca am Mittwoch vorbörslich kräftig unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Anteilsscheine des britischen Pharmakonzerns bei regem Handel um über 7 Prozent. Im offiziellen Londoner Handel konnte das Papier jedoch seine anfänglichen Verluste abschütteln und gewinnt nun 0,84 Prozent auf 83,21 britische Pfund.

Die Experten der Investmentbank Barclays rechnen damit, dass der Konzern binnen weniger Tage mehr über das Sicherheitsprofil des Impfstoffkandidaten weiß. Aktuell agiere man wohl extrem vorsichtig. Für die Anleger sei es allerdings ein Stimmungsdämpfer.

LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX)

