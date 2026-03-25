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Probleme bei Importen

thyssenkrupp-Aktie in Rot: Standort Isbergues wird temporär stillgelegt

26.03.26 11:16 Uhr
thyssenkrupp-Aktie in Rot: Vorübergehender Produktionsstopp in Isbergues | finanzen.net

thyssenkrupp hat mit einer anhaltend schwierigen Importsituation bei der Tochter Electrical Steel zu kämpfen.

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thyssenkrupp AG
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Wie der Konzern mitteilte, werden die Produktionskürzungen im französischen Isbergues ausgeweitet und die Produktion von Juni bis September komplett stillgelegt. Das Unternehmen sieht 1.200 Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich gefährdet.

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"Wir sehen angesichts der ruinösen Importschwemme auf dem Markt für kornorientiertes Elektroband keine Alternative zu einer weiteren temporären Stilllegung unseres französischen Standortes", sagte Angelo Di Martino, CEO von thyssenkrupp Electrical Steel. "Wir sehen uns mit Importpreisen konfrontiert, die teilweise weit unterhalb der Produktionskosten in der EU liegen." Er forderte von der EU einen wirksamen Handelsschutz. "Es geht dabei auch um rund 1.200 qualifizierte Arbeitsplätze, die wir an unseren Standorten in Gelsenkirchen und Isbergues sichern wollen."

thyssenkrupp Electrical Steel hatte schon zum Jahreswechsel die Produktion an den Standorten Gelsenkirchen und Isbergues temporär stillgelegt und in Isbergues seit Januar nur mit 50 Prozent der Gesamtkapazität produziert.

Zeitweise fällt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 4,81 Prozent auf 7,88 Euro.

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Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

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