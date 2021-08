Probleme in China verhindern deutlichere Zunahme des Containerumschlags

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Juli zwar saisonbereinigt um 1,6 Punkte auf 125,1 gestiegen. Das teilte das RWI in Essen mit. Dass der Zuwachs nicht noch höher ausfalle, liegt an Verzögerungen bei der Abfertigung in chinesischen Häfen, die bald auch in Europa zu spüren sein würden.

In den chinesischen Häfen kam es laut den Angaben durch Verzögerungen bei der Abfertigung von Containern zu einem Rückgang des entsprechenden Index von 130,6 auf 125,8. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, habe einen bedeutenden Anteil an dem Anstieg des Containerumschlags. Er sei im Juli gegenüber dem Vormonat von revidiert 119,7 auf 123,7 deutlich gestiegen.

"Die Lieferprobleme in den chinesischen Häfen bremsen den internationalen Containerumschlag", konstatierte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Es wird einige Wochen dauern, bis die Folgen auch in Europa spürbar werden. Dies könnte die Engpässe in einigen Branchen verschärfen."

