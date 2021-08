Shop Apotheke verdient operativ deutlich weniger

Ein gegenwärtig angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort im niederländischen Sevenum führten zuletzt zu Logistikproblemen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei auf 1,2 Millionen Euro gesunken, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Venlo mit. Im Vorjahr hatte Shop Apotheke hier noch 6,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz stieg - wie bereits seit Juli bekannt - um rund sieben Prozent auf 250 Millionen Euro. Unter dem Strich schreibt der Konzern weiter rote Zahlen. Das Unternehmen hatte bereits im Juli Eckdaten für das erste Halbjahr vorgelegt und seine Jahresziele gesenkt.

So rechnet Shop Apotheke für 2021 mit einem Umsatzplus von 10 bis 15 Prozent. Die bereinigte operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll um die Gewinnschwelle ("Break-even") liegen und damit um die 0 Prozent.

/mne/eas

VENLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Shop Apotheke