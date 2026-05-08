Processa Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Processa Pharmaceuticals hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,29 USD gegenüber -7,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Processa Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Processa Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent